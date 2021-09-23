Университет иностранных языков и деловой карьеры в Алматы лишен генеральной лицензии

Ранее в МОН сообщали, что вузу грозит лишение генеральной лицензии. По итогам повторной проверки из 46 пунктов проверочного листа были выявлены нарушения по 39 пунктам. Университету было дано время для устранения всех нарушений, однако, по данным Минобразования, вуз не смог улучшить качество образовательных услуг, а больше занимался судебными разбирательствами с комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы вуз лишен генеральной лицензии. Также решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы от 18 августа вуз привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания.

Как пояснила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова, вузам дается время на устранение нарушений, «однако они не спешат это делать». Поэтому МОН применяет «уже более жесткие меры».

«Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания. К примеру, в Университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам тестирования 90% студентов не преодолели пороговый уровень», - отметила она.

Согласно законодательству, в случае лишения вуза лицензии обучающиеся могут перевестись в другие университеты, не дожидаясь завершения семестра.