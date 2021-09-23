Их будут применять к недобросовестным предпринимателям
Минфин вырабатывает дополнительные меры налогового реагирования
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве финансов разрабатывают меры налогового контроля и оперативного реагирования на отказ бизнеса выдавать потребителям чеки. Это станет альтернативой отмене моратория на проверки МСБ.

«В прошлом году к нам поступило более 19 тыс. жалоб о недаче чека при торговых операциях. Другой пример: мы в системе видим, что 50% предпринимателей, которые используют онлайн контрольно-кассовые машины, не регулярно пробивают чеки. К сожалению, на сегодня у комитета государственных доходов нет механизма реагирования по таким фактам нарушений. В этой связи нами сейчас прорабатывается алгоритм налогового контроля в отношении недобросовестных налогоплательщиков, которые не пробивают чеки», - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев в четверг в ходе брифинга в правительстве.

Он заверил, что меры налогового реагирования будут затрагивать только недобросовестных предпринимателей, которые не регулярно используют чеки и нарушают закон. В целом же мораторий на проверку малого и среднего бизнеса будет действовать до 1 января 2023 года, как и планировалось.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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