С начала года наркопреступность в Казахстане выросла на 8,5%

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по исполнению поручения главы государства касательно противодействия наркопреступности и наркомании в стране. По итогам совещания он дал ряд поручений, сообщается на сайте премьер-министра.

«Проблематика наркопреступности и наркомании сегодня очень актуальна. К сожалению, основными потребителями новых синтетических наркотиков становятся молодежь. Только в текущем году в стране выявлено 5 тыс. наркоправонарушений с ростом на 8,5%. Нам нужны системные меры по борьбе с данным явлением», - отметил Тугжанов.

В этой связи правоохранительным и отраслевым государственным органам поручено пресекать наркопреступления в сети телекоммуникаций, в том числе совершаемых с использованием интернет-ботов и других автоматических программ; создать сбалансированную систему первичной профилактики наркомании с установлением эффективного государственного и социального контроля; усовершенствовать методы лечения наркозависимых людей, улучшить материально-техническое оснащение государственных наркодиспансеров территориальных органов судебной экспертизы; расширить использование систем дистанционного зондирования на предмет выявления очагов произрастания наркосодержащих растений; принять меры по недопущению ввоза наркотических средств из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель премьер-министра поручил сформировать межведомственную рабочую группу для выработки системных мер по противодействию наркопреступности и наркомании в стране.