Токаев присвоил госнаграды полицейским и судебному исполнителю, убитым при стрельбе в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за проявленные мужество и самоотверженность удостоил посмертно наград двух участковых полицейских и судебного исполнителя, которые были убиты при стрельбе в Алматы в начале недели.

Участковые инспекторы полиции Нурбол Байгазиев и Дурхан Сулеев награждены орденом «Айбын» IIстепени. Судебный исполнитель Мурат Абенов награжден медалью «Ерлігі үшін».

Пять человек, включая двух полицейских и судебного исполнителя, были убиты 20 сентября в Алматы, когда пришли в дом местного жителя с исполнительным листом о его выселении. Стрелок был задержан и водворен в ИВС, возбуждено два уголовных дела.