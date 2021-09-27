У казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, появится «зеленый» статус в Ashyq

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова от 24 сентября и вступившего в силу сегодня, у вакцинированных «зеленый» статус в Ashyq будет сохраняться в течение года, у получивших первую дозу – только 21 день, до получения второй дозы.

«Для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «синий», - говорится в постановлении.

Для лиц, прошедших полный курс вакцинации, статус «зеленый» сохраняется в течении одного года.

Также постановлением разрешается работа объектов предпринимательства во всех трех зонах, но с ограничениями. Так, заполняемость в кафе, ресторанах и кофейнях не должна превышать 50%. Но разрешена круглосуточная работа объектов общественного питания в помещении по типу столовых, без реализации алкогольных напитков. Для фуд-кортов в «зеленой» зоне заполняемость должна быть до 30%, но не более 50 мест, для «желтой» и «красной» зон – до 20% и не более 30 мест. Банкетные залы должны заполняться только на 50%.

Сауны, бани, СПА, спортивно-оздоровительные центры, финтес-клубы, йога-центры, отели, гостиницы, аэропорты, вокзалы, ЦОНы, ТРЦ, ТД, торговые сети и рынки – без ограничений. Салоны красоты работают без ограничений в «зеленой» и «желтой» зонах, в «красной» - по предварительной записи клиентов.

Разрешены репетиции на объектах культуры не более 100 человек, прошедших полный курс вакцинации для «зеленой» зоны, не более 50 вакцинированных – для «желтой» и не более 30 – для «красной».

Бильярдные и боулинг будут работать при заполняемости не более 50% для «зеленой» и «желтой» зон, для «красной» зоны – не более 30%. Компьютерные клубы – заполняемость не более 60% для «зеленой» зоны, не более 50% – для «желтой», не более 30% – для «красной». Караоке – заполняемость не более 50% и не более 60, 50 и 30 человек для каждой зоны соответственно.

Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 кв. м смогут работать при обеспечении площади не менее 10-ти кв. м на одного человека, но не более 70 человек для «зеленой» зоны, не более 50 человек – для «желтой» зоны и не более 30 человек – для «красной». Детские развлекательные центры площадью от 1000 до 3000 кв. м – при обеспечении площади не менее 10-ти кв. м на одного человека, но не более 120, 100 и 60 человек для каждой зоны соответственно.

Заполняемость цирков должна быть не более 50%, букмекерских контор – не более 60 человек для «зеленой» зоны, не более 50 человек – для «желтой» и не более 30 человек – «для красной».

По проекту Ashyq также будут работать религиозные объекты, казино и центр приграничного сотрудничества «Хоргос».