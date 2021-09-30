Правительство Казахстана хочет избавиться от хаотичной застройки в городах

Правительство планирует навести порядок во всех городах с точечной застройкой. Для этого разрабатывается проект закона, которым будут введены единые стандарты развития городов, а проекты их детальной планировки будут проходить государственную экспертизу. Об этом в четверг в ходе брифинга в правительстве сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«Что касается развития агломерации, совместно с экспертами Всемирного банка, с привлечением профессионального сообщества, госорганов, местных исполнительных органов, данный закон разрабатывается. В первую очередь он нацелен на создание единых стандартов развития агломераций, упорядочивание межбюджетных отношений, так как территория агломераций является административной единицей двух регионов, и здесь необходимы согласованные действия, и необходима серьезная реформа», - заявил Скляр.

Он отметил, что точечная застройка – это очень актуальный вопрос не только для крупных городов, но и для всех областных центров. И правительство видит все «болевые точки». В частности, если генеральный план территорий города областного значения утверждается постановлением правительства и проходит соответствующую государственную экспертизу в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, то проекты детальной планировки в регионах могут уточняться по нескольку раз в месяц.

«Кроме выработки новых стандартов в градостроительстве мы понимаем, что все-таки точечная застройка необходима, если она нехаотичная, если она соответствует генплану развития, она может быть, должна быть. Мы инициировали законопроект в правительстве по наделению права комитета по делам строительства и ЖКХ проводить госэкспертизу, в том числе и проектов детальной планировки, которую разрабатывают регионы. Тем самым мы надеемся, что после прохождения такой экспертизы, проекты детальной планировки будут соответствовать требованиям генеральным планов, которые были приняты ранее. И хаотичная точечная застройка себя уже изживет», - резюмировал вице-премьер.