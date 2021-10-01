КФГД повысил ставку по краткосрочным депозитам

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2021 года, сообщается на сайте КФГД. Ставки по краткосрочным депозитам повышены, а по сберегательным депозитам незначительно снижены.

«Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев были повышены на 0,2 п.п. в связи с наблюдаемым откликом рыночных ставок банков на рост инфляции и спросом на данные виды депозитов. Это в том числе позволит дополнительно усилить сберегательную привлекательность краткосрочных депозитов (срочные и сберегательные на 3 и 6 месяцев) и их преимущество перед несрочными», - отмечается в сообщении КФГД.

Ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев на фоне изменений рыночных ставок и ситуации на рынке незначительно снижены до 13,8% по депозитам без пополнения и до 12,6% по депозитам с правом пополнения. При этом сберегательные депозиты на 12 месяцев без права пополнения остаются самыми доходными.

Ставки по несрочным, срочным на 12 и 24 месяца и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены.

Таким образом, в ноябре ставки по всем несрочным депозитам останутся на прежнем уровне 9%.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением составят 9,5%, без пополнения – 10%. На 12 и 24 месяца по депозитам с пополнением останутся на уровне 10,4% и 9,2% соответственно, без пополнения – 10,7% и 9,4% соответственно.

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением ставки повышены до 10,5%, без пополнения – до 11%. На 12 месяцев с пополнением снижены до 12,6%, без пополнения – до 13,8%. Ставки на 24 месяца остаются на прежнем уровне – 11,4% для депозитов с пополнением и 12,2% для депозитов без пополнения.