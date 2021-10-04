Им стал Фумио Кисида
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Избран новый премьер-министр Японии
Фото ASSOCIATED PRESS/Carl Court

Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового премьер-министра страны, сообщает ТАСС.

По итогам голосования Фумио Кисида получил 311 из 458 голосов, тогда как за лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдано 124 голоса.

За кандидатуру Кисиды также проголосуют большинство депутатов верхней палаты парламента, отмечает ТАСС, так как правящий блок во главе с ЛДП обладает в обеих палатах парламента большинством. Но при избрании премьер-министра голосование в нижней палате парламента имеет приоритет над верхней.

Состав нового кабмина будет объявлен в ближайшие часы.

Фумио Кисида возглавил правящую партию Японии 29 сентября по итогам выборов, которые прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Новый, 100-тый по счету, премьер-министр страны, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором, выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, но с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил ракетами большой дальности и атомными подлодками.

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