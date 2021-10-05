Больше всего противников вакцинации от COVID-19 в Северо-Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях – исследование

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін» провел независимое социологическое исследование, опросив 2 559 человек из всех регионов и городов республиканского значения на предмет их отношения к вакцинации, в том числе от COVID-19, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу общественного объединения.

«Данные исследования позволяют утверждать, что большинство населения страны, а это 65,6% опрошенных, еще не переболели коронавирусной инфекцией. Тем не менее 3% болели COVID-19 и были госпитализированы, 10% болели без госпитализации (с положительным результатом ПЦР-тестирования), еще у 21,4% респондентов были признаки, но они не проходили ПЦР-тестирование, что свидетельствует о низком уровне социальной ответственности некоторых граждан», - говорится в сообщении.

Член гражданского штаба Серик Беркамалов в ходе презентации исследования Минздраву отметил «значительную разницу в отношении опрошенных к вакцинации в целом и к вакцинации от COVID-19». Против вакцинации в целом выступают 11,9% респондентов, отрицательно к вакцинации от COVID-19 относятся 24,2%. Положительно к вакцинации в целом относятся 69,6% и 58,5% опрошенных соответственно. Нейтральное отношение к вакцинации выразили 18,5% респондентов, к вакцинации от COVID-19 – 17,4%. В разрезе регионов наиболее негативно к вакцинации от COVID-19 относятся в Северо-Казахстанской (46%), Атырауской (37,8%) и Алматинской (35,2%) областях, наименее негативно – в Туркестанской (7,1%), Западно-Казахстанской (10,8%) и Жамбылской (11,8%) областях.

В гражданском штабе на основании результатов исследования считают, что вакцинировать 75% населения Казахстана вполне достижимо. А Минздрав на основании приведенных данных опроса готово скорректировать информационную работу в тех регионах, где наблюдается низкий уровень доверия населения к вакцинации.

В августе в Казахстане было создано независимое объединение активистов – гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін», миссией которого является предоставить максимальное количество объективной информации о вакцинации от COVID-19 и убедить граждан вакцинироваться.