Днем ожидается потепление
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На большей части Казахстана в ближайшие три дня будет без осадков
Фото Жанары Каримовой

7-9 октября на большей части Казахстана будет без осадков, ожидается потепление, сообщает «Казгидромет».

«В течение периода под влиянием Северо-Западного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь погоду восточных и южных регионов обусловит уходящая ложбина циклона, а также выход теплого Южного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, а 7 октября на востоке страны – сильные осадки», - сообщают синоптики.

Также по республике ночью и утром ожидаются туман, на востоке и в центре – гололед, низовая метель, на западе – пыльная буря.

Небольшое повышение температуры воздуха прогнозируется на западе и северо-западе до +10+18 градусов, на севере, востоке и в центре – до +8+15 градусов, в южных регионах – до +15+20 тепла.

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