Решение по ревакцинации населения против коронавируса Минздрав Казахстана примет к ноябрю

Министр здравоохранения Алексей Цой обещает, что решение по ревакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции будет принято к ноябрю.

«Очень важный вопрос ревакцинации. Сейчас изучаются подходы. Казахстан вошел в группу высокого уровня Европейского региона ВОЗ, в рабочую группу, которая сейчас занимается именно стандартами стратегии ревакцинации в европейском регионе», - сказал Цой в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в среду.

По его словам, было предварительное заключение о необходимости делать ревакцинацию «с осторожностью», при этом в первую очередь вакцинировать уязвимую группу населения, работников «первой линии» и тех граждан, у которых отсутствуют антитела.

«То есть сейчас по кратности, по тому, какие вакцины нужно, в какой дозировке (использовать для ревакцинации – V), уже идет рассмотрение на нашей внутренней комиссии по иммунизации. Буквально в ближайшее время на межведомственной комиссии будут представлены предложения, параметры самой программы», - сообщил глава Минздрава.

При этом он уточнил, что до ноября такое решение должно быть принято, так как, несмотря на разные подходы в этом вопросе, во многих странах ревакцинацию делают через 6-9 месяцев.

«В первую очередь, она (ревакцинация – V) началась в тех странах, где вакцинация началась в ноябре – декабре прошлого года. Сейчас уже больше 9 месяцев прошло с момента второй вакцинации в этих странах. У нас это время подходит к ноябрю – декабрю», - резюмировал Цой.

Ранее Цой говорил, что Минздрав рассматривает вопрос о начале ревакцинации с 1 октября. Тогда министр пояснял, что в Казахстане вакцинация началась 1 февраля, поэтому «ориентировочно» через 9 месяцев после получения второй дозы в календарь прививок войдет ревакцинация от коронавируса.