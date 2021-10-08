В МОН расширили перечень специальностей для зарубежных стажировок по программе «Болашак»

Еще 18 специальностей включено в перечень для прохождения учеными зарубежных стажировок в рамках программы «Болашак», сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Теперь пройти стажировку за счет государства и получить новые знания в ведущих университетах и научных центрах мира могут представители таких направлений, как “Биология, молекулярная биология”, “Ветеринария”, “Компьютерная лингвистика”, “Сельское хозяйство”, “Строительство”, “Проектирование”, “Шахтное строительство”, “Водопропускная отрасль”, “Физика”, “Связь и система распространения информации”, “Радиотехнология”, “Механика”, “Статистика”, “Вычислительная технология”, “Антропология”, “Защита лесных ресурсов”, “Вакцинология”, “Математика”», - говорится в сообщении на сайте МОН.

В ведомстве отметили, что 8 специальностей были включены в уже существующие смежные специальности путем расширения их названия, еще 10 добавлены в качестве новых специальностей.

Среди зарубежных вузов и организаций, в которых казахстанские ученые могут пройти стажировку, – Гарвардский университет, Университет Сорбонны, Колумбийский университет, Йельский университет, Гонконгский университет науки и технологии и др.

По данным МОН, всего в 2021 году казахстанцы смогут пройти стажировку по 147 специальностям, среди которых 28 – по индустриальной инженерии, 9 – по естественным наукам, 40 – по социальным наукам, 9 – по направлению «Образование», 37 – по направлению «Медицина», 14 – по направлению «Инновации и новые технологии» и 13 – по направлению «Креативная индустрия».

В этом году выделено 500 стипендий для новой категории «Ученые». А общее количество стипендий программы возросло до 1 055. Из них 110 грантов на прохождение стажировок по 5 категориям – для работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников.

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 28 октября.