Погибли порядка 100 человек
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На севере Афганистана произошел взрыв в мечети
Архивное фото EPA-EFE

В провинции Кундуз на севере Афганистана в шиитской мечети Сеид-Абад прогремел мощный взрыв, погибли порядка 100 человек, десятки ранены.

По данным информационного агентства Aamaj News, на которое ссылается ТАСС, нападение было совершено около 13:30 по местному времени при большом скоплении людей, собравшихся на пятничную молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети.

Представитель «Талибана» и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид подтвердил, что «сегодня днем прогремел взрыв в мечети шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые».

«Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося», - написал он на своей странице в Twitter.

Член комиссии «Талибана» по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт совершил боевик «Исламского государства в Хорасане».

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