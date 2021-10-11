Fitch Ratings подтвердило рейтинг СПК Алматы на уровне «BBB-», прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

По данным аналитиков агентства, роль компании как инструмента по привлечению финансирования в интересах развития Алматы усиливается. Так, в июне 2021 года СПК Алматы вышла на внешний рынок заимствований и заключила соглашение с ПАО «Совкомбанк» о получении займа на сумму 1,8 млрд рублей. Полученный займ направлен на финансирование инвестиционных проектов СПК Алматы. В более долгосрочной перспективе компания планирует увеличить международные заимствования на сумму до 10 млрд рублей.

«Мы также рассматриваем возможность создания Фонда прямых инвестиций с частным партнером. Это позволит нам инвестировать в перспективные проекты, которые несут в себе социальную и экономическую выгоду для города» - отмечает председатель правления СПК Алматы Аскар Билисбеков.

Вместе с тем в соответствии со стратегией развития компании к 2025 году СПК Алматы видит себя и стремится стать региональным фондом, эффективно управляющим активами и оказывающим поддержку бизнеса для обеспечения благосостояния города. Фонд будет способствовать реализации государственной политики развития г. Алматы путем аккумулирования финансовых средств и направления их на развитие перспективных отраслей экономики, запуска значимых для региона коммерческих и социальных проектов.

Анализируя деятельность компании, Fitch рейтинговал СПК Алматы на основе методологии рейтингования компаний, связанных с государством. Рейтинг «BBB-» означает хорошую кредитоспособность, низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам и адекватную способность своевременно погашать финансовые обязательства.