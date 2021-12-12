Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане почти не изменился

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 554 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – почти столько же, сколько и днем ранее, сообщает межведомственная комиссия по противодействию ковид.

В Карагандинской области – 95 заболевших, в Северо-Казахстанской области – 74, в Костанайской области – 70, в Павлодарской области – 69, в столице – 68, в Акмолинской области – 48, в Алматы – 38, в Алматинской области – 23, в Восточно-Казахстанской области – 22, в Западно-Казахстанской области – 15, в Шымкенте – 12, в Туркестанской области – 6, в Кызылординской и Атырауской областях – по 4, в Актюбинской области – 3, в Жамбылской области – 2, в Мангистауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 979 484 случая.