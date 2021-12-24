Казахстан и США проведут первую встречу по демократическим реформам в начале 2022 года

15 декабря в столице Казахстана заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели ежегодное заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП). По итогам страны сделали совместное заявление по расширенному стратегическому партнерству, сообщает пресс-служба МИД РК.

Дипломатические отношения между РК и США были установлены 30 лет назад, и Дональд Лу отметил, что Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность независимости, территориальной целостности и суверенитету Казахстана.

Делегаты также обсудили ряд ключевых двусторонних и региональных политических, экономических вопросов, а также аспектов безопасности. США одобрили усилия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по проведению политических реформ, включая указ «О дальнейших мерах в области прав человека» от 9 июня 2021 года.

«Обе стороны договорились начать практическую подготовку к первой встрече Диалога высокого уровня по демократическим реформам в начале 2022 года», - говорится в сообщении МИД.

Как сообщала ранее Акорда, в ходе рабочего визита спепредставителя президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана в Вашингтон достигнута договоренность о запуске в 2022 году двустороннего Диалога высокого уровня по правам человека.

По данным МИД, США «поблагодарили Казахстан за прочное партнерство в решении общих вызовов, таких как борьба с терроризмом, безопасность границ, миротворчество, ядерное нераспространение, изменение климата и региональная безопасность», «высоко оценили лидерство Казахстана в репатриации иностранных боевиков и их семей из зон боевых действий и обязались продолжить сотрудничество в области реабилитации и реинтеграции» и подчеркнули, что «остаются привержены тесному сотрудничеству с Казахстаном в целях обеспечения безопасности и преодоления последствий на Семипалатинском ядерном полигоне».

Также Рахметуллин и Лу обсудили оказание гуманитарной помощи афганскому народу и высказались за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках С5+1 и Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА).

«Обе стороны обсудили возможности американских компаний по расширению торговли и инвестиций в Казахстан, отметив, что регулярные заседания Казахстанско-американской рабочей группы по экономическому сотрудничеству поспособствуют продвижению взаимных интересов. Участники договорились продолжить консультации по обеспечению того, чтобы санкции не имели непредвиденных последствий для экономики Казахстана», - сообщили в МИД РК.

Также Рахметуллин и Лу рассмотрели возможность установления «постоянных нормальных торговых отношений» между Казахстаном и США. А вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и старший советник по делам Южной и Центральной Азии Африн Ахтер обсудили научно-техническое сотрудничество, обучение английскому языку и образовательные обмены; расширение политических, социальных и экономических возможностей женщин, а также совместные инициативы для продвижения регионального процветания и взаимосвязанности.

Помимо этого, была подчеркнута важность «углубления связей между военными, правоохранительными органами, пограничными и таможенными ведомствами, в том числе в рамках Четвертого Пятилетнего плана военного сотрудничества между министерствами обороны стран.

Стороны заинтересованы и в развитии энергосберегающих и «зеленых» технологий. При этом Соединенные Штаты призвали Казахстан присоединиться к Глобальному обязательству по метану.

«Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в области адаптации к изменению климата, смягчения его последствий и развития зеленой экономики в рамках С5+1 с учетом возобновленных обязательств Казахстана и других государств Центральной Азии в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго», - отмечается в сообщении.

Казахстан и США также продолжат укреплять контакты «между людьми посредством академических и исследовательских обменов», тесное сотрудничество между KazAid и USAID по реализации совместных проектов в Центральной Азии и Афганистане, будут повышать представительство женщин в процессах принятия решений, расширять сотрудничество в целях защиты свободы религий и религиозных убеждений, борьбы с торговлей людьми, искоренению пыток, защите беженцев, продвижению уважительного отношения к правам женщин, повышению экономической безопасности женщин и поддержке независимых средств массовой информации и гражданского общества.

Рахметуллин и Лу выразили намерение провести следующее заседание КРСП в Вашингтоне в 2022 году и обсудили визит министра иностранных дел Казахстана в США Вашингтон в первой половине следующего года.