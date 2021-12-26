В столице продолжают фиксировать наибольшее число инфицированных
Почти 400 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Фото gov.kz

В Казахстане, по данным межведомственной комиссии, за прошедшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – немногим меньше, чем днем ранее.

В столице выявлено 77 случаев, в Карагандинской области – 53, в Акмолинской области – 47, в Северо-Казахстанской области – 39, в Павлодарской области – 42, в Алматы – 36, в Костанайской области – 39, в Восточно-Казахстанской области – 22, в Алматинской области – 19, в Западно-Казахстанской области – 7, в Шымкенте − 6, в Актюбинской области − 5, в Жамбылской области – 3, в Атырауской области – 2, в Кызылординской и Мангистауской областях – по 1 случаю. В Туркестанской области не зафиксировано ни одного случая.

Всего в стране подтверждено 985 857 случаев КВИ.

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