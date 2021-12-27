5 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 24 декабря в Казахстане зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 16 человек выздоровело. Всего зарегистрировано 84 016 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 213, выздоровели 76 717 человек.

От коронавирусной инфекции на 24 декабря скончались 3 человека, а всего – 12 977.

На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 619 человек (15 533 КВИ+ и 2 086 КВИ-), из них в стационарах – 2 813, на амбулаторном уровне – 14 806. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 225 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент, на аппаратах ИВЛ – 53 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло в Казахстане 1 070 215.