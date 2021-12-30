104 закона принял парламент Казахстана в этом году

В этом году парламент Казахстана принял 104 закона, а депутаты сената озвучили около 100 запросов, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания спикер палаты Маулен Ашимбаев.

«В этом году парламент принял 104 закона. Все они направлены на обеспечение устойчивого политического и социально-экономического развития страны. Сенаторы направили в государственные органы около 100 депутатских запросов по актуальным темам. В сенате проведено более 80 мероприятий, на которых обсуждались актуальные вопросы», - сказал Ашимбаев.

По его словам, каждый четвертый закон был инициирован депутатами. В их числе документы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны, упрощение гражданского процесса, расширение сферы применения примирительных процедур, ограничение принятия единственного жилья физического лица в качестве залога, «Об уполномоченном по правам человека» и другие. Кроме того, законодательно закреплен запрет на продажу сельхозземель иностранцам, прямые выборы акимов аулов и сельских округов, снижение порога прохождения политических партий в мажилис и маслихаты с 7% до 5% и полная отмена смертной казни в Казахстане.