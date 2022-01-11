Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о формировании нового правительства, сообщает сайт Акорды. Кандидатуры кабинета министров согласованы с мажилисом.

Согласно указу, первым заместителем премьер-министра назначен Роман Скляр, заместителем главы правительства остался Ералы Тугжанов, еще одним заместителем и по совместительству министром иностранных дел стался Мухтар Тлуберди, заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции назначен Бахыт Султанов.

Пост руководителя канцелярии премьер-министра занял Галымжан Койшыбаев. Министром обороны переназначен Марат Бектанов, главой МВД – Ерлан Тургумбаев, министром сельского хозяйства остался Ербол Карашукеев, министром образования и науки – Асхат Аймагамбетов, министром труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов, министром финансов – Ерулан Жамаубаев, министром по ЧС – Юрий Ильин, министроом экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев.

Министерство информации и общественного развития возглавил Аскар Умаров, министерство юстиции – Канат Мусин, министерство здравоохранения – Ажар Гиният, министерство индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, министерство культуры и спорта – Даурен Абаев, министерство национальной экономики – Алибек Куантыров и министерство энергетики – Болат Акчулаков.