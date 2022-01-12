Работа в этом направлении уже начата
Нацбанк обещает оперативно приостанавливать сомнительные операции, чтобы не допустить вывода капитала за границу
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Национальный банк Казахстана принял алгоритм действий, которым все сомнительные сделки и попытки вывода капитала за границу будут оперативно приостанавливаться. Об этом в среду в ходе заседания правительства заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев.

«В соответствии с вышеуказанным приказом (принят 10 января – V) принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться», - сказал Досаев.

По его мнению, принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client), что «позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала».

Глава Нацбанка также заверил, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций.

Напомним, 11 января в мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок, и поручил не допустить этого.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Правительство Казахстана отправлено в отставку
Новости
Силовики применили в отношении протестующих в Алматы светошумовые гранаты
Новости
В Алматы протестующие снова движутся в центр города
Новости
Четвертый день протестов в Казахстане. Онлайн
Новости
Протестующие в Алматы перекрыли площадь «Астана»
Новости
Протестующие в Алматы ворвались в городской акимат