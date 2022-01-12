Нацбанк обещает оперативно приостанавливать сомнительные операции, чтобы не допустить вывода капитала за границу

Национальный банк Казахстана принял алгоритм действий, которым все сомнительные сделки и попытки вывода капитала за границу будут оперативно приостанавливаться. Об этом в среду в ходе заседания правительства заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев.

«В соответствии с вышеуказанным приказом (принят 10 января – V) принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться», - сказал Досаев.

По его мнению, принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client), что «позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала».

Глава Нацбанка также заверил, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций.

Напомним, 11 января в мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок, и поручил не допустить этого.