Amnesty International призвала власти Казахстана озвучить число жертв беспорядков среди граждан

«Власти Казахстана должны освободить журналистов и активистов, которые были произвольно задержаны за освещение ими массовых протестов последних полутора недель, предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами, и обеспечить соблюдение прав человека всех задержанных. Согласно официальным правительственным данным, число лиц, арестованных с момента начала протестов 2 января, достигло почти 10 тысяч человек. Также должны быть немедленно освобождены те из находящихся под стражей, которые не совершили международно признанных преступлений и были произвольно задержаны, в том числе лишь за нарушение неоправданно ограничительного законодательства Казахстана о массовых собраниях», - говорится в заявлении на сайте организации.

Также Amnesty International призывает власти Казахстана провести эффективное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, включая применение силы со стороны силовиков, и уважать права человека в контексте волнений.

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, отметила, что несмотря на то, что ситуация в Казахстане стабилизировалась, «кризис далёк от завершения».

«Сейчас нет ничего более важного, чем свободный доступ к независимой информации, установление ответственности за все нарушения прав человека, что были совершены, и взятие властями на себя обязательств уважать права человека в будущем», - подчеркнула она.

В Amnesty International также обеспокоены тем, что до сих пор власти Казахстана не назвали точное число жертв среди граждан. Подтверждена гибель только 18 силовиков. 9 января Telegram-канал coronavirus2020.kz опубликовал информацию о гибели 164 человек, но позже Минздрав дезавуировал еекак технический сбой.

«Молчание властей относительно количества жертв беспорядков и обстоятельств их гибели возмутительно. Информация о жертвах среди гражданского населения должна быть раскрыта немедленно», - заявила Мари Стразерс.

В международной организации также считают недопустимым обвинение правозащитников и активистов в разжигании «незаконных» демонстраций, аресты независимых журналистов и блокировку интернета.

«Власти должны восстановить неограниченный доступ в интернет, разблокировать все другие формы общения и прекратить репрессии в отношении тех, кто самостоятельно собирает и делится информацией. В условиях кризиса независимая информация имеет решающее значение. Отключение доступа в интернет властями было сродни помещению всего населения под стражу без связи с внешним миром, - подчеркнула Стразерс. - Amnesty International по-прежнему глубоко обеспокоена тем, что президент Касым-Жомарт Токаев на национальном телевидении обвинил журналистов и правозащитников в подстрекательстве к беспорядкам — этот нарратив с тех пор был принят различными людьми, занимающими руководящие должности в Казахстане».

Amnesty International также сообщила, что им известно о некоторых случаях, когда «власти Казахстана преследовали мирных инакомыслящих по расплывчатому обвинению в “возбуждении социальной розни”. В частности, фигурантом подобного дела, в том числе, стал в связи с проведением одиночного уличного пикета в Степногорске 4 января эколог Артем Сочнев.

«Чрезмерно ограничительный закон Казахстана, регулирующий массовые собрания, фактически запрещает любые уличные протесты, если только они не разрешены эксплицитно местными властями. Согласно этому закону, тысячи казахстанцев, принявших участие в мирных акциях протеста в последние дни, подлежат аресту и штрафу или аресту на срок до 15 суток», - подчеркивают в организации.

Мари Стразерс заявила, что они «обеспокоены условиями содержания и основаниями для ареста тысяч задержанных», «есть пропавшие без вести, в том числе журналист Махамбет Абжан, местонахождение которого остается неизвестным с 6 января».

«Все, кто был произвольно задержан только за участие в акциях протеста, должны быть немедленно освобождены. Протестующим, обвиняемым в совершении международно признанных насильственных преступлений, должно быть обеспечено справедливое судебное разбирательство в соответствии с международным правом в области прав человека. Между тем все сообщения о жестоком обращении со стороны должностных лиц должны быть эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», - добавила она.