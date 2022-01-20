Он вызван в качестве свидетеля, имеющего право на защиту
Жанболата Мамая вызвали на допрос по делу о массовых беспорядках
ЖАНБОЛАТ МАМАЙ, ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая вызвали на допрос в полицию по статье 272 УК (массовые беспорядки). Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Они сказали, что точно не знают, причастен ли я к организации беспорядков, поэтому будут допрашивать», - сказал Мамай.

По его мнению, это дело также имеет политическую подоплеку. В декабре 2021 года Жанболата Мамая вызвали на допрос по делу о распространении ложной информации связано об объявлении кредитной амнистии.

4 января около сотни протестующих во главе с лидером Демпартии собрались у ледового дворца «Алматы арена» в поддержку протестующих в Мангистауской области. Позже полиция задержала Мамая вместе с соратниками. Вечером того же дня стало известно, что в ходе митинга на лидера Демпартии было совершено покушение, в него стреляли. Жанболат Мамай несколько дней был в тяжелом состоянии, сообщала его супруга Инга Иманбай.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

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