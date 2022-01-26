Представители общественности призывают Токаева кардинально реформировать избирательную систему и закон о политических партиях

Представители общественности убеждены, что честные и свободные выборы являются единственным действенным механизмом, формирующим легитимность государственной власти: «Этот путь является твердой основой для поступательного развития всего общества, и самое важное, исключает насильственные методы борьбы за власть. Представительные органы власти, президент и акимы должны представлять всех граждан Казахстана и избираться на основе честных и конкурентных выборов».

Для этих целей наблюдатели и НПО предлагают реализовать следующие шаги:

Изменить порядок формирования состава ЦИК. Все члены ЦИК должны выбираться Парламентом из числа независимых и непартийных юристов (адвокатов, юридических консультантов, правозащитников и преподавателей университетов). Набор членов нижестоящих избирательных комиссий (ТИК, УИК) должен формироваться из открытого списка непартийных граждан (добровольцев) и юристов. Разделить действующий единый пропорциональный округ на 17 округов (согласно административно-территориальному делению). Это позволит с учетом количества населения в каждом округе выдвигать как партийные списки, так и списки граждан (самовыдвижение). Ввести выборность всех маслихатов по одномандатным округам. Снизить необходимое количество подписей для регистрации политических партий до 3000. Исключить требование регистрации региональных филиалов и узаконить функционирование региональных партий. Обеспечить регистрацию всех партий, соответствующих этим требованиям. Вернуть институт самовыдвижения для президентских выборов и ввести прямую выборность акимов городов республиканского значения.