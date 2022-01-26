Представители общественности призывают Токаева кардинально реформировать избирательную систему и закон о политических партиях

Представители общественности убеждены, что честные и свободные выборы являются единственным действенным механизмом, формирующим легитимность государственной власти: «Этот путь является твердой основой для поступательного развития всего общества, и самое важное, исключает насильственные методы борьбы за власть. Представительные органы власти, президент и акимы должны представлять всех граждан Казахстана и избираться на основе честных и конкурентных выборов».
Для этих целей наблюдатели и НПО предлагают реализовать следующие шаги:
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Изменить порядок формирования состава ЦИК. Все члены ЦИК должны выбираться Парламентом из числа независимых и непартийных юристов (адвокатов, юридических консультантов, правозащитников и преподавателей университетов). Набор членов нижестоящих избирательных комиссий (ТИК, УИК) должен формироваться из открытого списка непартийных граждан (добровольцев) и юристов.
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Разделить действующий единый пропорциональный округ на 17 округов (согласно административно-территориальному делению). Это позволит с учетом количества населения в каждом округе выдвигать как партийные списки, так и списки граждан (самовыдвижение). Ввести выборность всех маслихатов по одномандатным округам.
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Снизить необходимое количество подписей для регистрации политических партий до 3000. Исключить требование регистрации региональных филиалов и узаконить функционирование региональных партий. Обеспечить регистрацию всех партий, соответствующих этим требованиям.
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Вернуть институт самовыдвижения для президентских выборов и ввести прямую выборность акимов городов республиканского значения.
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Гарантировать право наблюдателям осуществлять наблюдение за избирательным процессом на всех стадиях, в том числе через право вести фото-, видео- и аудиофиксацию нарушений и процедуры подсчета голосов без ограничений.
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Сохранить процедуру голосования через бумажный бюллетень.
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Законодательно ввести онлайн-трансляцию с избирательных участков дня голосования и процедуры подсчета голосов. Создать надежную систему регистрации избирателей, регистрации жалоб и своевременную публикацию результатов голосования по каждому избирательному участку на портале ЦИК (с копией протоколов).
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Отменить постановления ЦИК РК, противоречащие международным стандартам по выборам, ограничивающие права и свободы всех участников избирательного процесса, включая наблюдателей.
«Со своей стороны, мы выражаем полную готовность участвовать в разработке всех законодательных изменений на основе открытого и равного диалога», − говорится в заявлении.
Авторами документа выступили: ОФ «Гражданская экспертиза», ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана», Лига молодых
избирателей, ОФ «Центр исследования правовой политики», ОФ «Еркіндік қанаты», ОО «ЭХО», ОФ «Фонд Развития Парламентаризма в Казахстане», Арайлым Назарова, ОО «Независимые Наблюдатели»