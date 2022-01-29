Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане немного замедлился

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – на 800 меньше, чем днем ранее, сообщила межведомственная комиссия по противодействию ковиду.

За сутки в Алматы выявлено 2 253 случая, в столице – 1 930, в Карагандинской области – 1 797, в Павлодарской области – 970, в Акмолинской области – 877, в Костанайской области – 595, в Западно-Казахстанской области – 495, в Актюбинской области – 408, в Алматинской области – 582, в Северо-Казахстанской области – 430, в Восточно-Казахстанской области – 407, в Атырауской области – 267, в Жамбылской области – 302, в Мангистауской области – 147, в Шымкенте – 130, в Кызылординской области – 97, в Туркестанской области – 66.

Всего в стране с начала пандемии тестами подтверждено 1 216 522 случая коронавируса.