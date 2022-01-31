Расширены полномочия госсекретаря Казахстана

Согласно указу от 13 августа 2007 года государственный секретарь осуществляет следующие полномочия: вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней политики; по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с парламентом, государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях; координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта; консультативно-совещательных органов при главе государства; координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития, а также комиссии по правам человека при президенте и Ассамблеи народа Казахстана.

Новым указом пункт 4 изложен в следующей редакции: теперь госсекретарь вырабатывает для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики; по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с парламентом, госорганами, политическими партиями и общественными объединениями, а также в международных отношениях; координирует деятельность по вопросам образования, науки, культуры и спорта и консультативно-совещательных органов при главе государства, в том числе деятельность госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, национального совета общественного доверия и совета по молодежной политике; курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте, координирует работе государственных аналитических структур в сфере общественного развития; координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Отметим, что этого указа нет на сайте президента, он опубликован на сайте zan.gov.kz.

С 5 января государственным секретарем является Ерлан Карин.