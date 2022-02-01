Главой нового оператора по утильсбору «Жасыл Даму» назначена Жанат Самат

Напомним, что АО «Жасыл Даму» определен новым оператором по утильсбору в Казахстане.

Жанат Самат родилась в 1980 году в Актау. В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова. В тот же год начала трудовую деятельность в должности главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков налогового комитета по Мангистауской области. В разные годы работала в налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей. С 2008 года была заместителем начальника управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, затем была назначена на должность заместителя председателя правления АО «НК «СПК «Каспий». С 2014 по 2016 годы работала председателем правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация» Байконыр (Байконур)» в городе Кызылорда, с 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов. С 2020 года занимала должность гендиректора РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.