Минэнерго планирует изменить правила продажи сжиженного газа

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в четверг сообщил, что после того, как закончится мораторий на повышение цен на газ, ведомство пересмотрит правила продажи топлива: «непродуктивных посредников» будут убирать из системы распределения, сообщает Sputnik Казахстан .

Напомним, что правительство Казахстана на шесть месяцев (180 дней) «заморозило» цены на сжиженный газ для автомобилей на уровне от 50 до 75 тенге за литр в зависимости от региона, а также цены на бензин и дизтопливо. По словам Акчулакова, сейчас казахстанские заводы продают сжиженный газ себе в убыток, тогда как розничный бизнес, который занимается продажей топлива, не несет никаких убытков.

«Установленная сегодня цена в 50-75 тенге за литр убыточна для заводов, производящих этот вид продукта. К примеру, Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене, Жанажольский газоперерабатывающий завод в Актобе. Это газоперерабатывающие заводы, которые выпускают сжиженный газ. Пока эти заводы будут работать в убыток 180 дней», - сказал министр.

Поэтому Минэнерго планирует изменить правила, по которым будет торговаться сжиженный газ.

«Мы изучили, что есть так называемые "непродуктивные посредники". Они не имеют ни мощностей, ни заправок, ни газонаполнительных станций, но сидят в системе распределения. Их мы будем однозначно убирать», - сказал Акчулаков, отметив, что в результате останутся только непосредственно производители газа или те участники рынка, которые продают газ через систему заправок или наполнительные станции. По мнению министра, «это даст возможность даже внутри этих 50 тенге перераспределить доходность между продавцами и между производителями газа». Однако производители сжиженного газа должны «все-таки получать больше» за производимое ими топливо, считает глава ведомства.

Также Акчулаков рассказал, что НПЗ планируется оснастить контрольными приборами учета, чтобы получать достоверные, автоматически передаваемые данные об отгрузке ГСМ. По словам министра, уже «подготовлены законодательные изменения по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливозаправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета». Однако это предложение еще будет обсуждаться с бизнес-сообществом, чтобы решить, как минимизировать последствия этой меры на бизнес.