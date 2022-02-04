Еще одного алматинца, задержанного за участие в январских событиях, выпустили из СИЗО

Еще одного алматинца, Анатолия Ахметова, задержанного за участие в мирном митинге 5 января и получившего на площади серьезное ранение, выпустили из СИЗО, сообщила правозащитница, директор Фонда защиты прав человека Qaharman Дана Жанай на Facebook.

«Благодаря публичной огласке и народной поддержке, сегодня, 3 февраля, Анатолия Ахметова выпустили из СИЗО с подпиской о невыезде. Сейчас он нуждается в реабилитации после огнестрельного ранения в челюсть, а также в нашей поддержке, так как впереди тысячи граждан, незаконно осуждённых после мирных протестов, ожидают политически мотивированные суды. Нужно, чтобы имя каждого, на кого сейчас идет давление властей, стало известно. Сейчас им может помочь только публичность», - написала Дана Жанай на своей странице в социальной сети.

Повар Анатолий Ахметов вышел на мирный митинг в Алматы, после чего ночью 5 января поступил в ГКБ №12 с огнестрельным ранением в нижнюю челюсть, после оказания первой помощи его перевели в ГКБ №5. Супруга Ахметова созванивалась с ним и приносила передачи в больницу, его состояние улучшалось. 8 января мужчина перестал отвечать на звонки, врачи сообщили родным, что Ахметова и еще двух пациентов в неизвестном направлении увезли сотрудники ОМОН, перед этим избив прикладом. Только 14 января супруге удалось узнать, что ее муж находится в СИЗО.

Дана Жанай напоминает, что «это не единственный случай, когда мирных протестующих и не участников протестов, подстреленных и раненых, задерживали вооруженные СОБР и спецназ прямо в больницах, увозили в тюрьмы».

Накануне из СИЗО также был отпущен Тимур Ким, которого арестовали по подозрению в терроризме.