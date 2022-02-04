Арестованного по делу о терроризме алматинца освободили из СИЗО

Как сообщил его адвокат Олег Чернов в Instagram, следователь Генпрокуратуры «вопреки сложившейся практике обвинительного уклона, расследовал дело объективно». О причинах освобождения Кима Чернов «Медиазоне» не ответил.

9 января около 19:00 группа из 10 человек в масках и с автоматами ворвались в квартиру 37-летнего алматинца Тимура Кима. В присутствии жены и трех маленьких детей его избили, а затем увезли в департамент полиции Алматы. Через день его привезли сотрудники полиции в наручниках, чтобы провести обыск. Он в слезах рассказал супруге, что всю ночь над ним издевались и избивали. Его одежда была порвана и пропитана кровью, руки − сломаны, а тело покрыто синяками и гематомами. Во время обыска следователь заявил, что Ким обвиняется в пособничестве террористам. Якобы на него указали 3 человека как на раздававшего оружие налетчикам. Супруга Кима Ляйлим Абильдаева убеждена, что это ошибка.

«Почему он на белой Mitsubishi Delica якобы раздавал [оружие], если у него черный Nissan Murano? Где видео того, как их остановили и проверяли машину? Они же по камерам могут посмотреть, как они поехали по Сатпаева, как их установили. У нас же сейчас везде по улицам стоят камеры», - рассказала «Медиазоне» супруга арестованного.

После событий в Казахстане в начале января начались массовые задержания и аресты подозреваемых. По состоянию на 25 января, в производстве следственно-оперативных групп находилось 2 044 уголовных дела, были задержаны 898 подозреваемых, из них 802 взяты под стражу с санкции суда, 50 находятся под домашним арестом, 21 человек вышел под залог, с 12 взята подписка о невыезде. Правозащитники и родственники арестованных заявили о жестоком обращении, избиениях и пытках в ИВС и СИЗО. Генпрокуратура сообщала 25 января, что начато 11 досудебных расследований по фактам превышения власти и должностных полномочий, еще 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования, всего поступило 109 жалоб на пытки. Между тем накануне, 3 февраля, в министерстве иностранных дел, отвечая на обращение Human Rights Watch по событиям «Трагического января», заявили: «По данным генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел».

В конце января – начале февраля в Алматы десятки людей приходили в приемную прокуратуры города с требованием освободить своих родных, которых подозревают в участии в массовых беспорядках. Среди родственников задержанных была и родственница Тимура Кима, которая рассказала Vласти, что он не ходил на митинги, но 5 января проезжал мимо департамента полиции, и его арестовали «как террориста и зверски избили».

«Его засняла камера, а после его забрали как террориста и 12 дней зверски избивали, его тело в ужасном состоянии. Поломали руки, пальцы все черные, его или молотком, или я не знаю чем били. На него навесили то, что он раздавал оружие, кормил людей психотропными веществами. Под пытками ему пришлось это взять на себя. Кто под пытками не возьмет это на себя? На самом деле у нас есть показания: он 4 числа был на новоселье, все соседи знают. Можно проверить телефон, с кем он говорил. 9 числа его забрали, с тех пор он там. Мы здесь требуем его освобождения», - поясняла Шамшия Кошымбаева.

По ее словам, вероятно, в следственном изоляторе, куда его несколько дней назад этапировали, его запугали.

«Его жена с ним встречалась, он плачет, боится, даже жене ничего не говорит. Пришел антикор, он тоже отказался говорить», - сказала родственница Тимура.