В Казахстане появился индекс благополучия детей

«Настоящий индекс благополучия детей разработан в целях проведения оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах. Внедрение индекса благополучия детей Казахстана позволит своевременно выявлять сдерживающие факторы эффективной реализации мер в разных сферах, направленных на улучшение положения детей в разрезе регионов, с учетом мнения детей и родителей/законных представителей», - говорится в документе.

Направление «Ребенок» включает в себя смертность детей в возрасте до 5 лет на 1 000 родившихся, а также в возрасте 0-18 лет от внешних причин на 100 000 детей, показатели детей с ожирением, заболеваниями органов пищеварения, с нарушениями осанки, с понижением остроты зрения и слуха, показатель заболеваемости психическими поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, статистику суицида среди детей, а также уровень правовой защищенности детей и др.

В направление «Семья и общество» входит статистика детей в возрасте 0-18 лет, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, насколько дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных жильем, а также насколько у детей доверительные отношения с родителями, как они обеспечены доступом к интернету, книгами и компьютерной техникой для обучения, какие у них жилищные условия, подвергаются ли они издевательствам/травле, в том числе через социальные сети, и др.

Направление «Государственная политика» включает в себя такие показатели, как: уровень взаимодействия родителей с общеобразовательной школой; доля детей, охваченных дошкольным образованием; доля родителей, удовлетворенных учебно-воспитательным процессом и дополнительным образованием; доля детей, охваченных дополнительным образованием; доля детей с ограниченными возможностями, охваченных психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, медицинской реабилитацией; доля детей до 3 лет, охваченных скринингом психофизического развития; доля трехсменных общеобразовательных школ, а также дошкольных организаций и школ, не обеспеченных базовыми источниками питьевой воды и теплыми туалетами; доля детей, охваченных финансовой и материальной помощью в государственных организациях образования; доля семей с детьми, арендующих жилье для проживания; доля бюджетных затрат, направленных на нужды детей.

Направление «Благосостояние страны» включает: ВРП на душу населения, уровень безработицы, качество воздуха, водных ресурсов и долю асфальтированных дорог, доступность мест для дворовых/уличных игр, в том числе спортивных сооружений, долю организаций среднего образования, обеспеченных видеонаблюдением, долю аварийных школ, число преступлений в отношении детей, в том числе преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также число уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии и др.

Итоговый индекс будет рассчитываться на основании анализируемых данных.

«Индекс разработан с учетом принципа в области устойчивого развития "Никого не оставить в стороне". Необходимые данные формируются из открытых источников центральных государственных органов и местных исполнительных органов, также международных и отечественных исследовательских структур. Опросные данные формируются путем анкетирования детей (с разрешения родителей) и родителей», - указывается в документе.