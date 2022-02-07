Из следственных изоляторов были освобождены 76 подозреваемых
467 человек взяты под стражу за организацию и участие в массовых беспорядках и совершение терактов – спецпрокурор
Фото Алмаса Кайсара

В Казахстане 467 человек взяты под стражу по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и совершении терактов во время январских событий. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров. Он отметил, что случайных лиц в следственных изоляторах нет, а 76 подозреваемых были освобождены.

«По подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и совершении терактов взяты под стражу 467 лиц. Мы внимательно изучаем их личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные. С учетом анализа этих факторов специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых. Арест заменен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство. Среди них были две женщины и девять несовершеннолетних. Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет», - рассказал Ожаров.

Он отметил, что под стражу заключены только те подозреваемые, в отношении которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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