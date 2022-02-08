Окончательные ставки пока не озвучены
Правительство Казахстана обещает снизить ставки по утильсбору
ФОТО С САЙТА KOLESA.KZ

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане будут снижены ставки утилизационного сбора, заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения», - сказал Смаилов.

Он также заверил, что продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд и уменьшению количества стихийных свалок.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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