Правительство Казахстана обещает снизить ставки по утильсбору

В Казахстане будут снижены ставки утилизационного сбора, заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения», - сказал Смаилов.

Он также заверил, что продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд и уменьшению количества стихийных свалок.