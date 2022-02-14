Айжан Есмагамбетова назначена вице-министром здравоохранения и главным санврачом Казахстана

Она заняла должность, которая оставалась вакантной с 27 января, когда пост вице-министра здравоохранения и главного санврача страны покинул Ерлан Киясов.

Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Казахстанский Медицинский университет (Высшая школа общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет. Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 г. Алматы. В разные годы работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, завлабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, занимала различные должности в структуре комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава, с 2013 по 2014 годы возглавляла этот комитет. Также руководила управлением эпидемиологического надзора комитета по защите прав потребителей МНЭ, департаментом стратегического развития и общественного здравоохранения Минздрава, департаментом политики общественного здравоохранения, была заместителем председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава. В октябре 2020 года вновь возглавила комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения.