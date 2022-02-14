Активисты просят оказать помощь избитому в Казахстане кыргызстанцу

Активисты просят оказать финансовую поддержку избитому в Казахстане кыргызстанцу Чолпонбеку Садыкову, передает Reporter.kg . Во время январских событий в полиции ему сломали обе ноги и десять ребер. Из-за черепно-мозговой травмы у мужчины развилась временная амнезия, и он стал плохо слышать. Садыкову провели операцию и ближайшие 6 месяцев ему нельзя вставать на ноги.

8 января Садыков выехал на границу с Кыргызстаном из Алматы, так как у него заканчивался срок временной регистрации. По дороге он и несколько студентов были остановлены военными на блокпосту, после чего мужчину задержали сотрудники СОБР и увезли в Алатауский РОВД для проверки документов. С двух часов дня до девяти вечера Садыкова и других задержанных избивали сотрудники РОВД, позднее мужчине вызвали скорую и увезли в больницу.

Операцию проводили уже в Кыргызстане. В ближайшее время мужчину выпишут из больницы, и ему нужно будет снять квартиру в Бишкеке, так как своего жилья у него нет. До приезда на операцию в Кыргызстан мужчина жил и работал в Алматы. Садыкову также понадобятся деньги на реабилитацию, лекарства и питание, его семья не сможет покрыть эти расходы.

Активисты из Кыргызстана открыли счет на имя брата Садыкова и объявили сбор средств. Помочь мужчине можно по следующим реквизитам:

Элсом: 700508284 Сыдыков К.

Банк KCIB: VISA -4446 7910 7128 5983

БИК-128016

Р/с- 1280166054840733

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