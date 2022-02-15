В Алматы задержаны члены ОПГ «Казахстанские» – КНБ

В Алматы и Алматинской области КНБ совместно с МВД проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению деятельности ОПГ «Казахстанские», состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц, сообщает комитет нацбезопасности.

«Задержанные 6 членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство). В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе в г.Алматы (радиостанции, дубинки «ПР», бронежилет)», - говорится в сообщении.

Также, по данным КНБ, в Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два схрона с оружием, из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов. Сейчас это оружие идентифицируется и проверяется на использование в январских событиях.

Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ Алматы. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст.287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).