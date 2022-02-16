В марте и апреле в Казахстане температура будет выше нормы, а май ожидается холодным

15 февраля «Казгидромет» выпустил пилотный проект сезонного прогноза на весну с разбивкой на три месяца. Сезонный прогноз погоды представляет собой описание усредненных метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонения от климатической нормы для рассматриваемого сезона.

«Весной прогнозируется больше дней с положительной аномалией температуры воздуха, так, в марте средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы в Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской области. В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, около нормы – в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Алматинской области», - говорится в прогнозе.

Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов, в южных регионах вероятны заморозки.

В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1°С - в северных, центральных и восточных регионах страны. Предпологается, что это будет связано с затоком холодных воздушных масс с районов Сибири.

Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной части Казахстана. В апреле осадки ожидаются меньше нормы на большей части республики, около нормы – на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных, предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской области, в северо-западной половине Жамбылской области, на крайнем юго-востоке Актюбинской области.

В дальнейшем сезонный прогноз будет составляться шесть раза в год: один прогноз на теплое полугодие, один прогноз на холодное полугодие, которые будут уточняются четырьмя квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по 14 областям: 15 февраля на весну (март-май); 15 марта на теплый период (апрель-октябрь); 15 мая на лето (июнь-август); 15 августа на осень (сентябрь-ноябрь); 15 октября на холодный период (ноябрь-март); 15 ноября на зиму (декабрь-февраль).