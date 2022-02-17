29 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 15 февраля в Казахстане зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 62 человека выздоровели.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии достигло 87 716, летальных случаев – 5 317, выздоровевших – 81 249.

От коронавирусной инфекции на 15 февраля скончались 25 человек, а всего – 13 519.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 684 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 36 635 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 97 пациентов.