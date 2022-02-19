Агентство финмониторинга подтвердило расследование в отношении бывшего директора Атырауского НПЗ

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту хищения денежных средств выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ», - говорится в сообщении агентства.

В сообщении не указывается, задержан ли Шухрат Данбай и какая мера пресечения избрана в его отношении. Данбай был директором АНПЗ до июля 2021 года.

В аналогичном преступлении подозревают директора и другого крупного нефтеперерабатывающего завода – Павлодарского НХЗ. Его задержали в начале февраля, суд арестовал его на два месяца.