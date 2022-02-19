Он подозревается в хищениях
  • 419
Агентство финмониторинга подтвердило расследование в отношении бывшего директора Атырауского НПЗ
Фото АНПЗ

Агентство финансового мониторинга подтвердило проведение расследования в отношении бывшего генерального директора Атырауского НПЗ.

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту хищения денежных средств выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ», - говорится в сообщении агентства.

В сообщении не указывается, задержан ли Шухрат Данбай и какая мера пресечения избрана в его отношении. Данбай был директором АНПЗ до июля 2021 года.

В аналогичном преступлении подозревают директора и другого крупного нефтеперерабатывающего завода – Павлодарского НХЗ. Его задержали в начале февраля, суд арестовал его на два месяца.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Привлечь к уголовной ответственности семью Назарбаева по закону нельзя, но расследовать деятельность можно – глава Минюста
Новости
Минюст обещает не создавать препонов для регистрации новых партий
Новости
Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта
Новости
Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву
Новости
Санжар Бокаев объявил о создании партии Namys
Новости
В Казахстане отменяют обязательный ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну
Новости
Стоимость строительства 20 многопрофильных больниц пересмотрят в Казахстане
Новости
Антикор готов проверить офшорные счета семьи Назарбаевых при наличии «правовых оснований»