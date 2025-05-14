А переработка нефти в Казахстане выросла на 10,8%
В Минэнерго отмечают рост производства бензина на 25%
фото Жанары Каримовой

В министерстве энергетики заявили, что за январь – апрель в Казахстане крупными НПЗ переработано 6,092 млн тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Увеличение объемов переработки стало ключевым фактором роста производства основных видов нефтепродуктов, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках», - отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, отмечается рост производства автомобильного бензина на 25,4% – до 2,082 млн тонн; рост объемов выпуска дизельного топлива на 18,9% – до 1,921 млн тонн; увеличение производства авиационного керосина на 5,3% – до 0,255 млн тонн.

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