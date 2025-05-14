В Минэнерго отмечают рост производства бензина на 25%

А переработка нефти в Казахстане выросла на 10,8%
В министерстве энергетики заявили, что за январь – апрель в Казахстане крупными НПЗ переработано 6,092 млн тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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