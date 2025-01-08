«КазМунайГаз» участвует в конкурсе на покупку болгарского НПЗ по приглашению «Лукойла», заявили в компании

«КазМунайГаз» участвует в конкурсе на приобретение болгарского НПЗ по приглашению «Лукойла». Детали сделки сейчас обсуждаются, сообщили «Власти» в пресс-службе КМГ.

«"КазМунайГаз" был приглашен компанией «Лукойл» к участию в конкурсе по приобретению НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас" в Болгарии. Детали обсуждаются», — сообщили в КМГ.

В пресс-службе также добавили, что с учетом владения двумя НПЗ в Румынии — «Вега» и «Петромидиа» (доля КМГ в них составляет 54,63%) — КМГ надеется расширить свои возможности на международном энергетическом рынке.

В среду агентство Bloomberg сообщило о том, что КазМунайГаз претендует на покупку болгарского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российскому «Лукойлу». Переговоры о приобретении начались после того, как в ноябре компания заявила об отсутствии интереса к этому активу. Сейчас КМГ обсуждает совместное финансирование сделки с нефтетрейдером Vitol Group.

Процесс продажи, по словам одного из источников Bloomberg, займет около месяца, а цена актива может составить порядка $1 млрд. Litasco не находится под западными санкциями, но одним из условий продажи является гарантия того, что деньги не будут переведены в Россию.

Возможность продажи НПЗ КМГ стала обсуждаться после того, как в 2023 году Болгария решила запретить импорт российской нефти в связи с началом войны в Украине. Следом страна резко нарастила поставки казахстанской нефти, переработка которой выросла примерно до 40%.