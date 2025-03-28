В КМГ изучают вопрос продажи доли Атырауского НПЗ российской «Татнефти»

В нацкомпании «КазМунайГаз» сообщили, что изучают возможную приватизацию долей в Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ, в том числе российской компанией «Татнефть».

«Приватизация долей участия в Павлодарском и Атырауском НПЗ – это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции, направленное на развитие конкуренции в области нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов за счет снижения доли квазигоссектора», - отметили в КМГ, добавив, что «КазМунайГаз» анализирует этот вопрос.

«Учитывая, что подготовка к таким решениям требует значительного времени – как на уровне корпоративных решений, так и с точки зрения технических и экономических аспектов. На практике такие процессы занимают несколько лет», - добавили в нацкомпании.

В КМГ напомнили, что активно развивают нефтегазохимическую отрасль в стране и открыты к сотрудничеству с партнерами для совместного выстраивания всей производственной цепочки.

«В этой связи рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО “Татнефть”», - заявили в КМГ, подчеркнув, что у казахстанской нацкомпании сложились «партнерские отношения» с ПАО «Татнефть», ведется постоянный обмен опытом, в том числе по отдельным установкам и технологиям, а также по вопросам организации производств высоких переделов на базе нефтехимического сырья АНПЗ.

Также сообщается, что ПАО «Татнефть» готово инвестировать в новые нефтехимические проекты, связанные с производственной деятельностью Атырауского НПЗ, в частности в производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата.