Полицейскими найдено похищенное имущество на 120 млн тенге
Более 1,5 тыс. казахстанцев и юрлиц признаны потерпевшими после январских событий – МВД
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

После январских событий правоохранительными органами признаны потерпевшими более 1,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, как сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, обнаружено и изъято имущество на сумму более 120 млн тенге.

«По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тысяч граждан, назначено более 2 тысяч различных судебных экспертиз», - сообщил Адилов.

Наряду с этим, отметил он, продолжается работа по поиску имущества граждан и субъектов бизнеса, похищенного во время массовых беспорядков. На сегодня полицейскими обнаружено и изъято похищенное имущество на сумму свыше 120 млн тенге. В их числе автомашины, бытовая техника, сотовые телефоны и ювелирные изделия.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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