Более 1,5 тыс. казахстанцев и юрлиц признаны потерпевшими после январских событий – МВД

Полицейскими найдено похищенное имущество на 120 млн тенге
Тамара Вааль, Vласть
После январских событий правоохранительными органами признаны потерпевшими более 1,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, как сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, обнаружено и изъято имущество на сумму более 120 млн тенге.
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