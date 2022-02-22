По предварительной версии, причиной ЧС стала утечка газа
В Актобе произошел взрыв газа на АЗС, один человек погиб
фото мчс

Тамара Вааль, Vласть

В результате взрыва на автозаправочной станции в Актобе погиб охранник. По предварительной версии, причиной ЧС стала утечка газа.

«В начале пятого утра в Актобе произошел взрыв, предварительно газо-воздушной смеси, на станции технического обслуживания “Альтаир”. Здание двухэтажное, общей площадью 1 000 квадратных метров, разрушение произошло на площади 600 квадратных метров. Предварительная информация: причиной послужила утечка газо-воздушной смеси, в том числе, от автомобилей, которые там находились», - рассказал в ходе брифинга в правительстве министр по чрезвычайным ситуациям ЧС Юрий Ильин.

По его словам, в результате ЧС погиб один человек – охранник 1954 года рождения.

Между тем ДЧС области сообщает, что взрыв произошел на заправочной станции, здание разрушено полностью, повреждено 11 автомашин.

«На месте ЧС работают силы и средства ДЧС Актюбинской области в количестве 136 человек и 16 единиц техники, а также две единицы техники МИО. С момента происшествия провели работы по поиску пропавшего 68-летнего охранника, которого обнаружили под завалами без признаков жизни», - проинформировали в ДЧС.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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