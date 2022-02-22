Президент провел оперативное совещание Совбеза
Токаев поручил принять срочный антикризисный план в связи с обострением конфликта между Россией и Украиной
Фото пресс-службы президента Казахстана

Казахстану необходимо срочно принять антикризисный план, чтобы оперативно реагировать на негативные последствия, связанные с ухудшением международной ситуации, заявил во вторник в ходе оперативного совещания Совета безопасности президент Касым-Жомарт Токаев.

«Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния. Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны», - сообщает сайт Акорды.

В ходе оперативного совещания Совбеза рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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