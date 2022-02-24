Путин объявил о начале военной операции на Донбассе

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», - заявил Путин.

Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к россиянам заявил, что они не хотят никакой войны, но если ситуация обострится, они будут защищать свою территорию, сообщает украинское информагентство «УНИАН».

«Сегодня инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира», и делает для этого «все, что может». И в этом Украину поддерживает множество стран, поскольку речь идет не о мире любой ценой, а о мире и принципах, о справедливости, международном праве, о праве на самоопределение.

«Нам не нужна война – ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться», - заявил Зеленский.

По данным украинских СМИ, в Киеве, Харькове, Краматорске слышны взрывы. Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева также подтверждает, что слышит серию взрывов, сообщает Русская служба ВВС. «УНИАН» сообщает минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе. В Киеве тоже раздаются взрывы, слышны они вместе со стрельбой в районе аэропорта «Борисполь».