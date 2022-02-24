Эвакуацию казахстанцев из Украины обеспечивают консулы – МИД

В связи с последними событиями в Украине эвакуацией граждан Казахстана занимается посольство республики в Киеве, сообщили в четверг в министерстве иностранных дел.

«В связи с последними событиями в Украине посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан. Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в посольство РК по адресу город Киев, улица Ильенко, дом 26, и по телефонам «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58», - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, казахстанцы могут обращаться в офисы почетных консулов Казахстана в Харькове, которые охватывают Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области, во Львове – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновецкая и Львовская области, в Одессе – Николаевская, Херсонская и Одесская области и Днепре – Днепропетровская область.

При самом министерстве иностранных дел открыта «горячая линия» для обращения казахстанцев по телефону +7 (7172) 72-06-06.

По данным МИД, в почетное консульство Республики Казахстан в Днепре можно обратиться по телефону +38 (098) 222-94-37, в почетное консульство РК во Львове +38 (032) 240-36-70, в почетное консульство РК в Одессе - +38 (094) 949-27-52, почетное консульство Республики Казахстан в Харькове - +38 (067) 190-77-77.