Российские военные захватили территорию Чернобыльской АЭС

Российские военные взяли под свой контроль территорию
Чернобыльской АЭС, сообщает украинское информагентство «УНИАН» со ссылкой на
советника главы офиса президента Михаила Подоляка.
«После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности, - заявил Подоляк, назвав это «одной из серьезнейших угроз Европе сегодня», поскольку есть угроза провокаций со стороны России: - Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты».
Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывали ожесточенное сопротивление, существовала угроза разрушения хранилища ядерных отходов, тогда радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.