Российские военные захватили территорию Чернобыльской АЭС

«После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности, - заявил Подоляк, назвав это «одной из серьезнейших угроз Европе сегодня», поскольку есть угроза провокаций со стороны России: - Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты».

Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывали ожесточенное сопротивление, существовала угроза разрушения хранилища ядерных отходов, тогда радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.