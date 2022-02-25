Казахстанцы запустили петицию против войны в Украине

В Казахстане запустили петицию против войны в Украине. Ее авторы подчеркивают, что война не должна быть способом разрешения конфликтов и территориальных претензий, и считают, что каждый гражданин Казахстана, осуждающий вторжение российских войск в Украину, должен иметь возможность выразить свое мнение.

«Мы, народ Казахстана, ПРОТИВ ОККУПАЦИИ и нарушений территориальной целостности независимых государств. Мы ЗА МИРНОЕ урегулирование любых конфликтов», – пишут авторы петиции, среди которых глава Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис, президент международного фонда защиты свободы слова Адил соз Тамара Калеева, правозащитница Татьяна Чернобиль.

Инициаторы также заявляют, что политическое руководство Российской Федерации нарушило статью 2.4. Устава ООН, которая требует от членов организации воздерживаться «в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций». Кроме того, они подчеркивают, что акт агрессии против Украины со стороны России не имеет оправданий.

«В 21-м веке война не должна быть способом разрешения никаких конфликтов и споров, в том числе любых территориальных претензий. Те, кто идет на такой шаг, показывают свою неспособность и нежелание жить в современном цивилизованном мире, уважая территориальную целостность других государств, а также жизнь, права и достоинство их граждан», – пишут они.

Авторы также добавляют, что каждый гражданин Казахстана, кто сегодня переживает за украинский народ и осуждает вооруженное вторжение российских войск в Украину, должен иметь возможность выразить свое мнение.

«Выражаем поддержку украинскому и российскому народам, которые осуждают оккупацию части территории Украины и военную агрессию в Украине. Выражаем солидарность с прогрессивным международным сообществом и призываем политическое руководство Российской Федерации вывести вооруженные войска с территории независимой Украины и прекратить огонь», – заключают они.