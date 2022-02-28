Порог дохода для участия в ипотечной программе Ұмай повышен в два раза

В программе Ұмай смогут принять участие казахстанки с более высоким доходом: порог по общему семейному бюджету повышен с 320 тыс. до 640 тыс. тенге, сообщает пресс-служба «Отбасы банка».

«Если у потенциальной заемщицы ежемесячный доход семьи не превышает 550 000 тенге, то она может получить кредит при наличии всего 15% первоначального взноса. Если доход составляет от 550 001 тенге до 630 000 тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма займа – до 30 млн тенге включительно. Процентная ставка по программе Ұмай составит 13,5% (ГЭСВ – от 14,5%) с последующим понижением до 5% (ГЭСВ от 5,2%)», - говорится в пресс-релизе.

Заявки на кредитование начнут принимать уже в середине марта. Срок займа по ипотеке составляет от 6 месяцев до 25 лет. Ограничений в выборе жилья нет: займы выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. Также по программе можно взять заем на ремонт жилья в размере до 3,7 млн тенге включительно.

Женская ипотека – это совместная программа «Отбасы банк»а и Азиатского банка развития, которая стартовала в прошлом году. АБР выделяет заемные средства в размере 38 млрд тенге для реализации гендерного проекта. В 2021 году в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. Размер второго транша составит 14 млрд тенге.