Теперь в программе смогут участвовать женщины с более высоким доходом
  • 797
Порог дохода для участия в ипотечной программе Ұмай повышен в два раза
Фото Жанары Каримовой

В программе Ұмай смогут принять участие казахстанки с более высоким доходом: порог по общему семейному бюджету повышен с 320 тыс. до 640 тыс. тенге, сообщает пресс-служба «Отбасы банка».

«Если у потенциальной заемщицы ежемесячный доход семьи не превышает 550 000 тенге, то она может получить кредит при наличии всего 15% первоначального взноса. Если доход составляет от 550 001 тенге до 630 000 тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма займа – до 30 млн тенге включительно. Процентная ставка по программе Ұмай составит 13,5% (ГЭСВ – от 14,5%) с последующим понижением до 5% (ГЭСВ от 5,2%)», - говорится в пресс-релизе.

Заявки на кредитование начнут принимать уже в середине марта. Срок займа по ипотеке составляет от 6 месяцев до 25 лет. Ограничений в выборе жилья нет: займы выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. Также по программе можно взять заем на ремонт жилья в размере до 3,7 млн тенге включительно.

Женская ипотека – это совместная программа «Отбасы банк»а и Азиатского банка развития, которая стартовала в прошлом году. АБР выделяет заемные средства в размере 38 млрд тенге для реализации гендерного проекта. В 2021 году в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. Размер второго транша составит 14 млрд тенге.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
NBC утверждает, что Казахстан отказался отправить свои войска в Украину
Новости
В «Самрук-Казына» назначены четыре новых управляющих директора
Новости
Казахстанцы запустили петицию против войны в Украине
Новости
В Акорде прокомментировали расследование об офшорах семьи Токаева
Новости
Жители Есильского района столицы вновь протестуют против застройки линейного парка
Новости
Группа общественных деятелей Казахстана объявила сбор медикаментов для Украины